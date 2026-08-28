Momento em que Kaio Jorge comete a falta em Ruan Tressoldi, do Atlético-MG - Reprodução de TV / Premiere

Momento em que Kaio Jorge comete a falta em Ruan Tressoldi, do Atlético-MGReprodução de TV / Premiere

Publicado 28/08/2026 12:11

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (31), a partir das 10h, o julgamento do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, pela falta cometida sobre o zagueiro atleticano Ruan Tressoldi , na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (ação fora de disputa de bola), o camisa 9 da equipe celeste corre o risco de pegar uma suspensão de até seis jogos.

A audiência vai acontecer na véspera do confronto de volta entre as duas equipes, em compromisso que vai definir uma vaga para as semifinais do torneio eliminatório nacional. Nesta quinta-feira (27), a Procuradoria do STJD acatou a denúncia feita pelo Atlético-MG envolvendo o lance

A disputa que originou a falta aconteceu no primeiro minuto de partida. O defensor saltou para cabecear a bola e, ainda no alto, foi deslocado pelo centroavante do Cruzeiro. Sem conseguir se proteger, ele caiu com a região do pescoço no gramado.

Ruan recebeu atendimento médico, continuou no jogo, mas teve de ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo após conversa com o médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG. Na jogada, o árbitro assinalou a falta, mas não deu cartão para o atleta cruzeirense.

O jogador atleticano foi levado para o hospital ainda durante o clássico e foi submetido a exames que descartaram qualquer tipo de lesão.

Ainda pelo clássico de ida da Copa do Brasil, que terminou empatado com o placar de 1 a 1, os dois clubes foram denunciados por atraso na entrada em campo - artigo 206 do CBJD. O time alvinegro demorou dois minutos enquanto o os cruzeirenses levaram três minutos além do tempo previsto. As duas equipes foram denunciadas ainda pelo uso de sinalizadores.