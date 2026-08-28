Enzo Fernández em ação durante jogo do ChelseaFranck Fife / AFP
Técnico não garante permanência de Enzo Fernández no Chelsea
Alvo do Manchester City, meio-campista pode ficar fora da relação de Xabi Alonso para o duelo com o Brighton, no domingo (30)
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