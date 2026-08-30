Richarlison está perto de deixar o TottenhamBen Stansall / AFP

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Rio - O atacante Richarlison, de 29 anos, está perto de voltar ao Everton. De acordo com informações do "The Athletic", edição esportiva do jornal norte-americano "The New York Times", o clube de Liverpool encaminhou a contratação do jogador do Tottenham.
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No último sábado (29), depois da derrota dos Spurs por 2 a 0 para o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, o treinador Roberto de Zerbi afirmou que o brasileiro pediu para mudar de ares.
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"Richarlison... Não sei. Ele disse muitas vezes que queria sair. Danso veio até mim há dois dias e disse que queria sair. Sarr, o mesmo, mas ele sofreu uma lesão e está quase pronto para treinar", disse. 
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Richarlison defendeu o Everton por quatro temporadas. Ele entrou em campo em 143 partidas, anotou 53 gols e deu 13 assistências. O Tottenham desembolsou cerca de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 389 milhões na cotação da época), para tirar o atacante do Everton.
Revelado pelo América-MG, Richarlison ficou conhecido no futebol brasileiro depois de defender o Fluminense. No futebol inglês, ele ainda atuou pelo Watford. O seu auge foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.