Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram pelo BrasileiroMarina Garcia / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Agustin Canobbio, de 27 anos, teve uma boa atuação no empate do Fluminense por 3 a 3 contra o Athletico-PR, neste domingo (30), em Curitiba. Ao fim da partida, o uruguaio lamentou o empate cedido contra os paranaenses no fim.
LEIA MAIS: Em jogo movimentado, Fluminense leva empate do Athletico-PR no fim
"Não dá para comemorar esse ponto. Mas sabemos que era um jogo difícil. O time mostrou esforço, muita entrega, em uma campo muito difícil. Para mim foi especial voltar aqui e jogar, pela primeira vez depois da minha saída. Agora é trabalhar durante a semana e pensar no clássico", afirmou.
LEIA MAIS: Flu derrota o Bangu no Carioca Sub-20 em reencontro de ídolos
Autor de um dos gols do Fluminense, Canobbio não comemorou por respeito ao Athletico-PR, seu ex-clube. O uruguaio recebeu vaias dos torcedores paranaenses e abordou sua relação com o Furacão.
LEIA MAIS: John Kennedy volta a ser internado por complicações em operação
"Sempre com respeito, porque foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil, sempre serei grato. Faz parte no futebol esse clima de rivalidade e respeito. Isso é futebol", concluiu.