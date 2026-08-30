Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram pelo Brasileiro - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram pelo BrasileiroMarina Garcia / Fluminense

Publicado 30/08/2026 13:12

Rio - O atacante Agustin Canobbio, de 27 anos, teve uma boa atuação no empate do Fluminense por 3 a 3 contra o Athletico-PR , neste domingo (30), em Curitiba. Ao fim da partida, o uruguaio lamentou o empate cedido contra os paranaenses no fim.

"Não dá para comemorar esse ponto. Mas sabemos que era um jogo difícil. O time mostrou esforço, muita entrega, em uma campo muito difícil. Para mim foi especial voltar aqui e jogar, pela primeira vez depois da minha saída. Agora é trabalhar durante a semana e pensar no clássico", afirmou.

Autor de um dos gols do Fluminense, Canobbio não comemorou por respeito ao Athletico-PR, seu ex-clube. O uruguaio recebeu vaias dos torcedores paranaenses e abordou sua relação com o Furacão.

"Sempre com respeito, porque foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil, sempre serei grato. Faz parte no futebol esse clima de rivalidade e respeito. Isso é futebol", concluiu.