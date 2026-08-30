Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram pelo BrasileiroMarina Garcia / Fluminense
Canobbio lamenta empate cedido no fim: 'Não vamos comemorar'
Atacante, de 27 anos, anotou gol contra o ex-clube e não comemorou; uruguaio recebeu vaias de torcedores do Furacão na Arena
Marcão elogia organização do Flu e conta que Thiago Silva sentiu dores
Fluminense ficou no empate com o Athletico-PR em jogo bastante movimentado neste domingo (30) em Curitiba pelo Brasileirão
Presidente do Fluminense critica árbitro por pênalti no fim: 'Amargo'
Felipe Fernandes de Lima viu falta de Fábio em Viveros nos acréscimos; lance evitou vitória do Tricolor sobre o Athletico-PR
Canobbio lamenta empate cedido no fim: 'Não vamos comemorar'
Atacante, de 27 anos, anotou gol contra o ex-clube e não comemorou; uruguaio recebeu vaias de torcedores do Furacão na Arena
Em jogo movimentado, Fluminense leva empate do Athletico-PR no fim
Partida em Curitiba teve reviravoltas e Tricolor acabou deixando escapar a vitória no fim depois de pênalti bobo cometido por Fábio
Athletico-PR x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
3º e 4º colocados do Brasileirão se enfrentam em confronto direto neste domingo (30), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada
Fluminense derrota o Bangu no Carioca Sub-20 em reencontro de ídolos
Fred e Thiago Neves estiveram frente a frente em Xerém; Tricolor conseguiu resultado positivo graças a gol anotado no fim do jogo
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