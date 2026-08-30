Marcão elogiou atuação do Flu e abordou Thiago Silva - Marina Garcia / Fluminense

Marcão elogiou atuação do Flu e abordou Thiago SilvaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 30/08/2026 15:50 | Atualizado 30/08/2026 15:52

Rio - O técnico do Fluminense, Marcão, analisou a atuação da sua equipe no empate por 3 a 3 contra o Athletico-PR, em Curitiba, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Ele avaliou que o Tricolor não se desorganizou na partida, mesmo saindo novamente atrás do placar, e ressaltou pontos positivos e negativos dos seus jogadores.

"Acho que o comportamento da minha equipe, que saiu atrás, mais uma vez, mas não perdemos a organização. Estivemos sempre organizados, acho que é muito importante. Mas tirei muitas coisas boas dessa partida, algumas coisas para a gente corrigir, mas eu acho que durante a semana a gente conseguiu corrigir o que não funcionou tão bem para as próximas partidas", disse.

Por fim, Marcão revelou que Thiago Silva, que não participou da partida e ficou no banco de reservas, sentiu dores em treinos do Fluminense na última semana.

"Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente vai poder contar. (Hoje) por conta do campo sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar, porque eu acredito quenaos próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando", concluiu.