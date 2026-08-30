Mattheus Montenegro criticou arbitragem - Marina Garcia / Fluminense

Mattheus Montenegro criticou arbitragemMarina Garcia / Fluminense

Publicado 30/08/2026 14:11

Rio - O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, compareceu a entrevista coletiva do treinador Marcão, depois do empate deste domingo (30), pelo Brasileiro , para se posicionar de forma contrária a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima. O mandatário criticou a penalidade marcada para o Athletico-PR, nos acréscimos, que impediu a vitória do Tricolor em Curitiba.

O lance envolveu Fábio e o atacante Viveros. Na opinião do presidente do Fluminense, o goleiro veterano não cometeu falta dentro da área no artilheiro do Campeonato Brasileiro.

"Vim aqui dizer que hoje o Fluminense não merecia esse empate. Saímos daqui com o gosto amargo. E esse empate acontece por conta de um pênalti que estamos até agora tentando entender o que o árbitro viu em campo. A bola está indo em direção ao Fábio, que vai para fazer a defesa e quando vê que o jogador do Athletico está chegando, ele retrai, o jogador tromba nele, e o árbitro dá pênalti. É inacreditável o que aconteceu aqui hoje", disse o presidente.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 41 pontos, quatro a menos que o Athletico-PR, que ocupa a terceira colocação. O Tricolor voltará a jogar no próximo sábado (5) contra o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.