Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram em Curitiba - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram em CuritibaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 30/08/2026 13:02

Rio - Em partida realizada em horário alternativo neste domingo (30), o Fluminense ficou no empate por 3 a 3 contra o Athletico-PR, em Curitiba. A partida foi bastante movimentada, com reviravoltas sendo digna de duas equipes que lutam pelas primeiras colocações do Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 42 pontos e segue na quarta colocação da tabela.

O Fluminense voltará a jogar no próximo sábado (5) contra o Vasco, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Já o Athletico-PR vai até Minas Gerais encarar mais um rival direto pelas primeiras posições. O jogo contra o Cruzeiro será no domingo (6), às 16h (de Brasília).

O primeiro tempo entre Athletico-PR e Fluminense foi bastante equilibrado com leve vantagem dos paranaenses. O Tricolor teve a primeira grande oportunidade com Canobbio e os donos de casa responderam com Viveros.

Aos 35 minutos, o Athletico abriu o placar. Mendoza fez boa jogada e cruzou, Millán e Renê bateram cabeça e o "pequenino" Leozinho apareceu para conferir. A reação do Fluminense foi imediata. Três minutos depois, Hulk cobrou falta com perfeição e venceu o goleiro Santos.

Depois do intervalo, o Athletico-PR voltou avassalador. Com apenas três minutos, Gastón Benavides aproveitou a confusão na defesa do Fluminense e apareceu para recolocar os donos da casa em vantagem. Para tentar mudar o cenário da partida, Marcão resolveu mexer aos 15 minutos. Lucho Acosta e Kevin Serna entraram nas vagas de Paulo Henrique Ganso e Soteldo.

Foi aí que entrou em vigor a chamada "Lei do Ex". Em jogada despretensiosa, aos 20 minutos, Canobbio finalizou cruzado em direção ao gol, mas Santos acabou aceitando e deixando o Fluminense empatar a partida novamente. Melhor na partida, o Fluminense chegou ao terceiro gol aos 33 minutos. Hulk levantou bola para a área, a defesa do Athetico-PR parou pedindo falta e Ignácio apareceu para cabecear e virar a partida em Curitiba.

Aos 41 minutos, o Athletico-PR chegou a empatar, mas o lance acabou sendo anulado, porque antes de Viveros finalizar, a bola tocou em um jogador do clube paranaense que estava impedido. Para segurar a partida, Marcão colocou Jemmes e Savarino nas vagas de Canobbio e Hulk. Aos 46 minutos, o colombiano teve outra oportunidade, desta vez legal, e Fábio apareceu bem para salvar o Fluminense. Porém, no lance seguinte o veterano goleiro acabou fazendo um pênalti bobo. Na cobrança, Viveros deixou tudo igual novamente e deu números finais ao duelo.