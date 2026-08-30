Gabriel Jesus defendia o Arsenal, da Inglaterra, desde 2022 - DivulgaÃ§Ã£o / Arsenal

Gabriel Jesus defendia o Arsenal, da Inglaterra, desde 2022DivulgaÃ§Ã£o / Arsenal

Publicado 30/08/2026 10:40

Espanha - "Acerto-relâmpago" na Catalunha. O Barcelona surpreendeu e acertou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que já havia sinalizado interesse em sair do Arsenal , na manhã deste domingo (30). A transferência custará 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

A apuração diz que o centroavante tem exames médicos agendados para esta segunda-feira (31). com resultados positivos, deve assinar com o Barça no mesmo dia. Seu contrato será válido até o fim junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano.

Nos últimos dias da janela de transferências europeia, que fecha na terça-feira (1º), o Barcelona viu em Gabriel Jesus a chance de garantir um substituto para Robert Lewandowski. O camisa 9 polonês deixou o clube em junho deste ano , sem custos, para assinar com o Chicago Fire, dos Estados Unidos.

Além disso, a compra do brasileiro pode significar um desfecho para a situação do argentino Julián Álvarez. O jogador do Atlético de Madrid tentou forçar sua saída para o Barça desde o começo desta janela, mas o clube se recusou a negociá-lo com o rival

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci