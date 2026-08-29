Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest, da InglaterraPaul Ellis / AFP
Igor Jesus abre o jogo sobre ausência na Copa: 'Fiquei chateado'
Ex-atacante do Botafogo foi um dos destaques do Nottingham Forest, da Inglaterra, no empate deste sábado (29), com o Liverpool
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