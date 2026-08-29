Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest, da Inglaterra - Paul Ellis / AFP

Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest, da InglaterraPaul Ellis / AFP

Publicado 29/08/2026 17:00

Inglaterra - O atacante Igor Jesus, campeão com o Botafogo em 2024, foi sincero sobre sua ausência na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano. Hoje no Nottingham Forest, o brasileiro teve atuação muito elogiada no empate em 2 a 2 com o Liverpool , neste sábado (29), pela Premier League.

"Fiquei um pouco chateado, por ser o meu sonho. É o sonho de todo jogador estar na Copa, mas infelizmente não foi dessa vez. O que eu tenho que fazer é continuar trabalhando, fazendo meu melhor aqui e, se Deus quiser, vou estar novamente nas convocações", disse Igor Jesus ao repórter Fred Caldeira, da "Cazé TV".

"Você fica sempre com aquele sentimento, né? Mas os jogadores que estavam lá também são jogadores que têm muita qualidade. Como eu falei, é seguir agora e esquecer o que passou", completou o atacante, após o empate desde sábado (29).

Contra o Liverpool, Igor Jesus criou boas chances e dificultou a vida do estrelado setor defensivo dos Reds. Inclusive, saiu dele uma das finalizações que mais deu trabalho a Alisson no jogo. Além disso, na temporada 2025/26, o brasileiro foi o artilheiro da Liga Europa, na qual chegou às semifinais com o Nottingham.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti