Os Reds ficaram no empate contra o Nottingham ForestAFP
Aos 23 minutos, o goleiro Matz Sels deu um chutão para o campo de ataque e encontrou Igor Jesus. O brasileiro protegeu muito bem a bola e rolou para Gibbs-White, que deu bom passe para Dan Ndoye. O atacante chutou no canto de Alisson, abriu o placar e confirmou o bom momento do Nottingham em Liverpool.
A equipe comandada por Andoni Iraola conseguiu chegar ao empate aos 31 minutos, nos pés de Florian Wirtz. A defesa do time londrino saiu jogando errado na entrada da área e Frimpong encontrou o meio-campista, que arrematou sem chances para o arqueiro. No entanto, o VAR foi acionado e anulou o lance.
O Liverpool melhorou na partida no final do primeiro tempo e quase chegou ao gol, novamente com o alemão Florian Wirtz, aos 38 minutos. Ele recebeu o cruzamento dentro da área e ganhou entre os dois zagueiros, obrigando uma excelente defesa de Sels.
Na segunda etapa, os mandantes entraram definitivamente na partida e faziam pressão no Nottingham, que estava bem postado na defesa. Aos 14 minutos, Cody Gakpo recebeu o passe em profundidade e ganhou da defesa pelo lado direito. O holandês cruzou na medida para Alexander Isak apenas empurrar para o fundo das redes.
A alegria do Liverpool não durou muito tempo. Aos 22 minutos, o atacante Liam Delap cobrou lateral rápido no canto esquerdo e encontrou Neco Williams dentro da área. O meia saiu cara a cara com Alisson, que tocou no meio-campista. O árbitro não teve dúvidas e mostrou o cartão amarelo para o brasileiro.
Na cobrança, Gibbs-White bateu firme no canto esquerdo do goleiro e confirmou a vantagem para o time visitante.
O Liverpool chegou ao empate aos 36 minutos da segunda etapa. Victor Muñoz recebeu um excelente passe dentro da área, de Florian Wirtz, e conseguiu se livrar da marcação do brasileiro Murillo. O atacante espanhol bateu firme, no alto, sem chances para o belga Sels, e deixou tudo igual em Anfield.
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