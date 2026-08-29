Robinho Jr vai defender o Genoa - Divulgação / Santos

Robinho Jr vai defender o GenoaDivulgação / Santos

Publicado 29/08/2026 08:46

Rio - O Santos acertou o empréstimo do atacante Robinho Jr , de 18 anos, para defender o Genoa, da Itália, até junho do ano que vem. Depois de uma oferta recusada, o Peixe finalmente chegou a um acordo com o clube do Velho Continente. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

A operação foi de um empréstimo com opção de compra. Inicialmente, o Santos tinha rejeitado a oferta nestes moldes por não concordar com a ideia de dividir os salários de Robinho Jr com a equipe italiana.

Filho de Robinho, ex-jogador da seleção brasileira, perdeu espaço com Cuca nas últimas semanas. O atacante tem interesse de se transferir para o futebol europeu e o Santos também deseja negociá-lo.

Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.