Leandro Paredes em ação durante jogo da Argentina na Copa do MundoStacy Revere / Getty Images via AFP
No dia 21 de agosto, a entidade máxima do futebol puniu vários jogadores da 'Albiceleste' e a federação argentina pela confusão generalizada, mas também pela exibição de uma bandeira das ilhas Malvinas na semifinal contra a Inglaterra.
Além de Paredes, o defensor Nahuel Molina foi punido com sete jogos de suspensão; o meia Thiago Almada, com uma partida; e Roberto Ayala, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni, com três.
Paredes recebeu a pena mais alta pelo episódio ao término da final contra a Espanha, disputada no dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
LEIA MAIS: Vídeo! Campeões exibem taça da Copa do Mundo em jogo do Real Madrid
Os incidentes na final da Copa do Mundo começaram com um soco de Molina no capitão espanhol, Rodri. Logo depois, Paredes derrubou os espanhóis Eric García e Gavi.
A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que vai recorrer da decisão e, por enquanto, conseguiu que os jogadores punidos cumpram suspensão em jogos amistosos.
A próxima data Fifa será entre 21 de setembro e 6 de outubro. Nesse período, a Argentina pode fazer até três amistosos, com adversários a definir, segundo a imprensa local.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.