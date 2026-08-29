Neymar em ação pelo Santos - Reinaldo Campos / Santos

Neymar em ação pelo SantosReinaldo Campos / Santos

Publicado 29/08/2026 17:30

Um dia após perder as atividades no CT Rei Pelé em virtude de um quadro gripal, o meia-atacante Neymar foi relacionado e estará à disposição do técnico Cuca para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (30), na Neo Química Arena.

Neste momento da temporada, o Santos precisa desencantar em clássicos para tentar um respiro na luta contra o rebaixamento. Para isso, precisa do reforço de Neymar, que aumenta muito o aproveitamento do time.

No entanto, vale lembrar que a última partida do astro na Neo Química Arena foi desastrosa, com derrota por 3 a 0 para o Coritiba e confusão com o quarto árbitro no momento da substituição

Além de Neymar, Cuca deve contar com o centroavante Gabigol, que foi reserva diante do Palmeiras, desde o começo do jogo contra o Corinthians.

Porém, o treinador não terá à disposição o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele relacionou 24 jogadores, o que significa que terá de fazer um corte momentos antes da partida. Mas, desta vez, não deve ser entre os nomes de peso do elenco.

O Santos ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos, somente um na frente de Grêmio e Inter e dois do Mirassol, que tem um jogo a menos.