Julián Álvarez em jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 29/08/2026 15:10

Rio - Apesar do interesse do Arsenal, o atacante Julián Álvarez, de 26 anos, não deve trocar o Atlético de Madrid pelo clube inglês. De acordo com informações do "The Athletic", parte esportiva do "The New York Times", o argentino comunicou ao treinador Mikel Arteta, dos Gunners, que não deseja atuar em Londres.

Álvarez tem vivido semanas conturbadas em Madri. O argentino deseja atuar pelo Barcelona, mas o seu clube, o Atlético, não quer negociá-lo com o rival espanhol. O Arsenal é uma possibilidade para a equipe da capital espanhola.

Campeão da Copa do Mundo de 2022 pela seleção argentina, Álvarez é o principal desejo de Arsenal e Barcelona para reforçar o ataque para a atual temporada europeia.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na temporada passada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.