Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Álvarez diz para técnico do Arsenal que não deseja jogar na Inglaterra
Atacante, de 26 anos, vive situação de indefinição no Atlético de Madrid; desejo do argentino é ser jogador do Barcelona
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