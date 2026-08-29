Lázaro, ex-Flamengo, comemora gol pelo Al Fayha - ?Reprodução / X @Al FayhaSC_en

Lázaro, ex-Flamengo, comemora gol pelo Al Fayha?Reprodução / X @Al FayhaSC_en

Publicado 29/08/2026 13:02

Tem ex- Flamengo balançando as redes na Arábia. Nesta sexta-feira (28), o atacante Lázaro marcou dois gols na vitória do Al Fayha sobre o Abha, por 3 a 2, pela 4º rodada da Liga Saudita. Recém-contratado pelo clube do técnico Fábio Carille, ele foi decisivo para garantir o primeiro triunfo da equipe na competição.

Cria das categorias de base do Flamengo, Lázaro atuou no profissional do clube carioca entre 2020 e 2022, antes de ser negociado com o Almería, da Espanha. Em 2024, foi emprestado ao Palmeiras e, após retornar ao futebol espanhol na temporada 2024/25, transferiu-se para o Al Najma. Agora, aos 24 anos, inicia um novo capítulo no futebol saudita com a camisa do Al Fayha.

Diante do Abha, o Al Fayha abriu o placar aos 32 minutos. Lázaro recebeu na entrada da área, driblou o marcador e finalizou sem chances para o goleiro adversário. Na segunda etapa, o atacante apareceu novamente para aproveitar um rebote e ampliar a vantagem. O Abha ainda diminuiu na reta final, mas o Al Fayha voltou a marcar logo depois, com um gol contra. No último lance, os visitantes converteram um pênalti, para selar o 3 a 2.

Lázaro comemorou o resultado e destacou o início de sua trajetória pelo novo clube:

"Fico muito feliz em poder ajudar a equipe com esses dois gols. Sabemos da importância desse resultado para o clube e para a torcida, que nos apoiou desde o começo. É um início importante para mim também, mas sabemos que a temporada é longa. Vamos seguir treinando e nos dedicando para dar sequência a esse bom momento e conquistar nossos objetivos", declarou o ex-Flamengo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato