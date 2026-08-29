Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação / Zenit

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Pedro Logato
Rio - O atacante Luiz Henrique, de 25 anos, pode ser reforço da Roma para a atual temporada europeia. O clube italiano entrou em contato com o Zenit, da Rússia, para negociar a contratação do jogador. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
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Luiz Henrique já deixou claro que deseja deixar o Zenit e o clube russo tem interesse de negociá-lo. O atacante, de 25 anos, tem contrato até o fim de dezembro de 2028. O Botafogo vendeu o jogador no começo de 2025 por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na época).
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O atacante fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Luiz Henrique entrou em campo em apenas uma partida. Ele disputou o segundo tempo do empate contra o Marrocos, na estreia.
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Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique passou pelo Real Betis antes de chegar ao Botafogo em 2024. Naquele ano, ele viveu sua melhor temporada, foi campeão brasileiro e da Libertadores, além de ser escolhido como o melhor jogador da América do Sul naquela temporada.

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Luiz Henrique em ação pelo Zenit
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