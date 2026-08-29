Luiz Henrique em ação pelo Zenit - Divulgação / Zenit

Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 29/08/2026 12:20

Luiz Henrique já deixou claro que deseja deixar o Zenit e o clube russo tem interesse de negociá-lo. O atacante, de 25 anos, tem contrato até o fim de dezembro de 2028. O Botafogo vendeu o jogador no começo de 2025 por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na época).

O atacante fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Luiz Henrique entrou em campo em apenas uma partida. Ele disputou o segundo tempo do empate contra o Marrocos, na estreia.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique passou pelo Real Betis antes de chegar ao Botafogo em 2024. Naquele ano, ele viveu sua melhor temporada, foi campeão brasileiro e da Libertadores, além de ser escolhido como o melhor jogador da América do Sul naquela temporada.



