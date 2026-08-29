Borrachinha quer aproveitar bom momento e lutar pelo título - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha quer aproveitar bom momento e lutar pelo título (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 29/08/2026 11:00

Paulo Borrachinha parece ter perdido a paciência com a espera por seu próximo compromisso no UFC. Sem lutar desde abril, quando estreou nos meio-pesados com uma vitória por nocaute sobre Azamat Murzakanov no UFC 327, o brasileiro voltou a usar as redes sociais para pressionar a organização por uma definição sobre seu futuro. O desejo do mineiro é claro: disputar o cinturão interino da categoria em sua próxima apresentação.



Em publicação no “X” (antigo Twitter), Borrachinha adotou um tom direto ao comentar os rumores envolvendo a próxima disputa pelo título. Sem esconder a insatisfação com o período de inatividade, o brasileiro afirmou que considera um erro do Ultimate deixá-lo fora da corrida pelo cinturão interino.



“Se eu não lutar pelo cinturão interino dos meio-pesados na próxima rodada, vai ser uma baita cagada“, escreveu o brasileiro.