Borrachinha quer aproveitar bom momento e lutar pelo título (Foto: Reprodução/Instagram)
Em publicação no “X” (antigo Twitter), Borrachinha adotou um tom direto ao comentar os rumores envolvendo a próxima disputa pelo título. Sem esconder a insatisfação com o período de inatividade, o brasileiro afirmou que considera um erro do Ultimate deixá-lo fora da corrida pelo cinturão interino.
“Se eu não lutar pelo cinturão interino dos meio-pesados na próxima rodada, vai ser uma baita cagada“, escreveu o brasileiro.
A campanha de Paulo Borrachinha ganhou força justamente pelo momento vivido na divisão. O atual campeão linear, Carlos Ulberg, está afastado por conta de uma lesão e a expectativa é de que o UFC mantenha a categoria movimentada com a criação de um cinturão interino. Borrachinha entende que reúne argumentos para ocupar uma das vagas, principalmente por ser um dos atletas do topo da divisão a vir de vitória.
Além da vitória sobre Murzakanov, o brasileiro vem reforçando há semanas o desejo de permanecer ativo nos meio-pesados. Em julho, Borrachinha já havia feito campanha pública pela disputa interina e criticado o momento da categoria. Agora, a cobrança ficou ainda mais incisiva, enquanto o Ultimate ainda não oficializou quais nomes estarão envolvidos na disputa pelo título provisório.
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