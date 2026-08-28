Com bons resultados recentes, Fábio Junior será um dos atletas em ação no Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)
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