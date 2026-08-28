Ivan Rodrigues vive uma das melhores fases de sua trajetória esportiva - (Foto: Reprodução)

Ivan Rodrigues vive uma das melhores fases de sua trajetória esportiva(Foto: Reprodução)

Publicado 28/08/2026 06:00 | Atualizado 28/08/2026 16:30

Aos 57 anos, Ivan Rodrigues vive uma das melhores fases de sua trajetória esportiva. Praticante de atividades físicas e paciente há dez anos do médico e faixa-preta de Jiu-Jitsu Antônio Assef, conhecido como “Dr. Porrada”, ele encontrou no acompanhamento médico contínuo um aliado para manter a força, a disposição e a qualidade de vida ao longo dos anos.



Durante esse período, os objetivos do acompanhamento passaram por diferentes fases. Inicialmente, o foco estava na perda de peso com manutenção da força, pensando nas exigências de competições e também em possíveis processos de recuperação de lesões. Atualmente, próximo dos 60 anos, a estratégia está voltada para a longevidade, com ganho de massa muscular, fortalecimento funcional e reavaliações médicas realizadas a cada três meses.

“Até pouco tempo, o objetivo era a manutenção da força com perda de peso, visando participação em competições e, eventualmente, recuperação de lesões. No momento atual, o objetivo é ganho de massa e força sem a preocupação com a balança. O acompanhamento, que tinha um espaço de tempo máximo de seis meses, agora é feito a cada três meses”, explica Ivan.Mais do que as mudanças na estratégia de acompanhamento, Ivan aponta a disciplina como um dos principais resultados construídos ao longo dessa década. Para ele, a rotina de cuidados deixou de depender da motivação e passou a fazer parte de um método diário, incorporado naturalmente à vida: “Houve um aumento da disciplina e da resiliência em todos os setores. Desenvolvi um método, um ritual que você segue independente da disposição no dia. É o básico bem feito”, destaca.A busca pela longevidade também mudou a relação de Ivan com a atividade física. O objetivo, segundo ele, vai muito além da estética ou do desempenho esportivo. Manter o corpo ativo e fortalecido representa uma forma de preservar a autonomia e reduzir as limitações que podem surgir com o avanço da idade: “Trabalhar o corpo é uma necessidade para ter uma vida independente e diminuir limitações que pessoas da mesma idade, que não praticam atividades físicas, normalmente possuem”, afirma.A experiência acumulada durante os dez anos de acompanhamento reforçou, para Ivan, a importância de construir uma rotina sustentável. Em vez de buscar resultados pontuais, a proposta é transformar o cuidado com a saúde em um hábito permanente, conciliando atividade física, alimentação equilibrada, descanso e acompanhamento profissional.“O segredo é se distanciar de hábitos nocivos como álcool, fumo, drogas ilícitas, noites sem dormir e alimentação desbalanceada. Buscar orientação médica e escolher atividades físicas que caibam no dia a dia é fundamental. O cuidado tem que fazer parte do hábito, um ritual diário”, encerrou.Celebrando uma década de parceria e evolução no consultório, o Dr. Antônio Assef exaltou a trajetória de Ivan como um exemplo prático do que a medicina preventiva e a disciplina são capazes de construir na maturidade: “O Ivan é o maior exemplo do que sempre defendo: a longevidade com alta performance é fruto de constância e medicina preventiva”.