Saquarema International Cup consagrou campeões do kids ao master, da faixa-branca a preta (Foto: @shotscreen.bjj)
Entre os grandes destaques do evento esteve o tradicional Festival Mineirinho Original, comandado pelo professor Julio Lopes, que mais uma vez reuniu os pequenos atletas em um ambiente de competição, diversão e aprendizado. A iniciativa é uma das marcas do Circuito e foi apontada pela organização como um dos grandes sucessos da etapa, reforçando a proposta de aproximar crianças e famílias.
“O balanço é que foi um sucesso total, em especial o Festival Mineirinho Original”, destacou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD. Segundo o dirigente, o nível apresentado também vem crescendo ao longo da temporada. “Os dois dias do evento tiveram um nível altíssimo, como de costume, evoluindo a cada etapa. O ranking está perto do fim, com mais duas etapas restantes e premiações atrativas, então a disputa segue acirrada”, completou.
Dentro dos tatames, a GFTeam foi a grande campeã do Saquarema International Cup. A equipe conquistou o título geral, superando Game Fight JJ, Instituto Vencedores em Cristo, Vento Sul Saquarema e CheckMat, que completaram o Top 5. Entre os mais jovens, a GFTeam também levou a melhor na classificação kids, seguida por CheckMat, Pit Fight Team, Equipe Heleno Silva e Instituto Vencedores em Cristo.
Entre os atletas, um dos nomes que brilharam foi o faixa-preta Pablo Campos (GFTeam), campeão peso e absoluto no adulto após grande atuação. "Foi mais uma experiência incrível lutar o Saquarema International Cup. Já venho lutando pela CBJJD desde a faixa-branca e ver a evolução do trabalho deles na Região dos Lagos é muito bom. E podem esperar que estarei nos próximos em busca de mais finalizações".
Com apenas mais duas etapas previstas, cada campeonato passa a ter peso ainda maior para atletas e equipes que buscam terminar 2026 no topo do ranking, que premiará os destaques com passagens internacionais para competir pela ISBJJA na Europa, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e mais.
A próxima parada do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 será novamente em Saquarema, nos dias 17 e 18 de outubro, para o Saquarema Spring National Open. Gavazza também revelou a possibilidade de uma nova etapa ainda em este ano, o que pode ampliar o calendário e a disputa pelo ranking. Mais informações em breve no site www.cbjjd.com.br.
RESULTADOS POR EQUIPES:
Saquarema International Cup
-Kids (pré-mirim a infanto-juvenil)
1- GFTeam
2- CheckMat
3- Pit Fight Team
4- Equipe Heleno Silva
5- Instituto Vencedores em Cristo
-Geral (juvenil, adulto e master)
1- GFTeam
2- Game Fight JJ
3- Instituto Vencedores em Cristo
4- Vento Sul Saquarema
5- CheckMat
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