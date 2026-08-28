Saquarema International Cup consagrou campeões do kids ao master, da faixa-branca a preta - (Foto: @shotscreen.bjj)

Saquarema International Cup consagrou campeões do kids ao master, da faixa-branca a preta (Foto: @shotscreen.bjj)

Publicado 28/08/2026 11:00 | Atualizado 28/08/2026 17:04

O Jiu-Jitsu voltou a tomar conta de Saquarema com mais uma grande edição do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 - organizado pela CBJJD. A cidade recebeu a quarta etapa da temporada com o Saquarema International Cup, no último fim de semana (22 e 23/08), marcado por dois dias de disputas de alto nível e grande participação de atletas e equipes. Com o ranking entrando em sua reta final, cada medalha ganhou ainda mais importância na briga pelas primeiras posições.



Entre os grandes destaques do evento esteve o tradicional Festival Mineirinho Original, comandado pelo professor Julio Lopes, que mais uma vez reuniu os pequenos atletas em um ambiente de competição, diversão e aprendizado. A iniciativa é uma das marcas do Circuito e foi apontada pela organização como um dos grandes sucessos da etapa, reforçando a proposta de aproximar crianças e famílias.



“O balanço é que foi um sucesso total, em especial o Festival Mineirinho Original”, destacou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD. Segundo o dirigente, o nível apresentado também vem crescendo ao longo da temporada. “Os dois dias do evento tiveram um nível altíssimo, como de costume, evoluindo a cada etapa. O ranking está perto do fim, com mais duas etapas restantes e premiações atrativas, então a disputa segue acirrada”, completou.



Dentro dos tatames, a GFTeam foi a grande campeã do Saquarema International Cup. A equipe conquistou o título geral, superando Game Fight JJ, Instituto Vencedores em Cristo, Vento Sul Saquarema e CheckMat, que completaram o Top 5. Entre os mais jovens, a GFTeam também levou a melhor na classificação kids, seguida por CheckMat, Pit Fight Team, Equipe Heleno Silva e Instituto Vencedores em Cristo.