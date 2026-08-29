José Mourinho comanda equipe do Real Madrid - Attila Kisbenedek / AFP

José Mourinho comanda equipe do Real MadridAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 29/08/2026 09:50

Rio - O treinador do Real Madrid, José Mourinho , criticou a metodologia da France Football, empresa responsável pelo prêmio "Bola de Ouro". O português afirmou ser contra que a premiação tenha como critério principal os títulos da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões.

"O "Bola de Ouro" deveria ir para um daqueles jogadores que, quando se aposentam, sentimos falta deles para sempre. Maradona, Cristiano, Messi, Ronaldo, Zidane. Você não pode dar para um cara só por vencer a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo", disse.

O treinador ainda afirmou que se a conquista tem peso máximo, técnicos deveriam ser escolhidos. Em tom irônico, Mourinho citou Luis Enrique, bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG.

"Se você deveria dar para alguém só por vencer a Liga dos Campeões, então dê para o Luis Enrique. Não, ele precisa ir para o melhor jogador do mundo, não necessariamente um espanhol, ou um jogador do PSG.

Ele precisa ir para um dos 3-4 melhores jogadores do mundo, e esses caras estão aqui. Mas a política entra no Bola de Ouro, então eu não gosto de me envolver em política", concluiu.