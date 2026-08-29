José Mourinho comanda equipe do Real MadridAttila Kisbenedek / AFP
Mourinho critica método do 'Bola de Ouro': 'Tem que ser dos craques'
Treinador do Real Madrid afirmou que títulos da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões não devem ter peso superior a individualidade
Pedro Emanuel detalha estratégias em vitória do Vasco sobre o Cruzeiro
Treinador ressaltou que a equipe está 'dando a vida' e ressaltou a importância do trabalho mental com os jogadores do Cruz-Maltino
David rasga elogios a Pedro Emanuel: 'Ajuda muito a equipe'
Jogador comentou sobre a posição que vem fazendo em campo e destacou importância de vitória dentro de casa, após jogo contra o Cruzeiro
Vasco vence Cruzeiro em São Januário e dorme fora do Z4 do Brasileirão
Sob olhares de Marcos Lamacchia, Tchê Tchê, Lucas Freitas e David garantiram os três pontos ao Cruz-Maltino, que teve grande atuação
Marcos Lamacchia comparece a São Januário para assistir ao jogo do Vasco
Empresário, um dos interessados na compra da SAF do Cruz-Maltino, circulou ao redor do gramado e cumprimentou torcedores
Sem Julián Álvarez, Atlético vence e dorme na liderança do Espanhol
Equipe superou o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado, com gols de Álex Baena (2) e Lookman; adversários descontaram com Sierra
Técnico do Tottenham diz que Richarlison pediu para sair do clube
Roberto de Zerbi indicou que, além do brasileiro, outros atletas alaram sobre transferência; janela fecha na terça-feira (1º)
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