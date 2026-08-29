Lookman foi o autor de um dos gols na vitória do Atlético de Madrid por 3 a 1Reprodução / Atlético de Madrid
Sem Julián Álvarez, Atlético vence e dorme na liderança do Espanhol
Equipe superou o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado, com gols de Álex Baena (2) e Lookman; adversários descontaram com Sierra
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Técnico do Tottenham diz que Richarlison pediu para sair do clube
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Morre o jornalista esportivo Marcos Penido, aos 74 anos
Ele cobriu consecutivamente nove Copas do Mundo, de 1982 a 2014, e venceu dois Prêmiso Esso, em 1983 e 1994; FERJ desejou força a familiares
Endrick é confirmado como desfalque em mais um jogo do Real Madrid
Técnico José Mourinho, no entanto, afirmou que o retorno do jogador está próximo; clube encara o Málaga neste domingo (30)
Zico declara torcida para o Vasco na Copa do Brasil
Maior ídolo da história do Flamengo, o 'Galinho de Quintino' disse que busca sempre apoiar clubes cariocas para fortalecer o futebol do Rio
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