Lookman foi o autor de um dos gols na vitória do Atlético de Madrid por 3 a 1 - Reprodução / Atlético de Madrid

Lookman foi o autor de um dos gols na vitória do Atlético de Madrid por 3 a 1Reprodução / Atlético de Madrid

Publicado 29/08/2026 21:34

O Atlético de Madrid deixou momentaneamente de lado a turbulência interna em torno do futuro do atacante argentino Julián Álvarez e venceu o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado (29), pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que coloca equipe provisoriamente na liderança da tabela.

Com a vitória, o Atlético soma agora sete pontos, empatado com o Alavés, mas com melhor saldo de gols.

Real Madrid e Barcelona, após vencerem seus dois primeiros jogos, têm a chance de assumir a liderança nesta rodada em seus respectivos compromissos contra o Málaga, no domingo, e o Rayo Vallecano, na segunda-feira.

O Sevilla também havia vencido suas duas primeiras partidas, mas, desta vez, foi claramente superado por um Atlético que acelerou o ritmo desde o pontapé inicial.

Álex Baena abriu o placar com um chute cruzado aos quatro minutos, aproveitando assistência do sul-coreano Lee Kang-in.

O segundo do Atlético saiu aos 26 minutos, com Ademola Lookman batendo rasteiro no pé da trave, antes de Baena marcar o terceiro aos 33 minutos, finalizando da entrada da área. O Sevilla descontou com o jovem Miguel Sierra, mas não conseguiu continuar com a reação.

Com essa vitória sólida, o Atlético deixou de lado por 90 minutos a novela envolvendo Julián Álvarez, vaiado pela torcida no Metropolitano na rodada anterior, depois de ter manifestado seu desejo de deixar o clube.

O jogador não treinou ao longo da semana devido a uma "indisposição", mas retomou as atividades na sexta-feira, embora não tenha viajado com os companheiros para enfrentar o Sevilla, uma decisão tomada pelo técnico Diego Simeone.

Com o fechamento da janela de transferências marcado para 1º de setembro, o futuro de Álvarez será o foco das atenções nos próximos dias, período tradicionalmente movimentado no mercado do futebol europeu.

Além da vitória do Atlético de Madrid, nos demais jogos disputados neste sábado, o Levante goleou o Betis por 5 a 2 e a Real Sociedad bateu em casa o Espanyol por 2 a 1.