Rio — O jornalista esportivo Marcos Penido morreu neste sábado (29), aos 74 anos, devido a um quadro de insuficiência cardíaca. Ele cobriu consecutivamente nove Copas do Mundo, de 1982 a 2014, e trabalhou por 32 anos no jornal O Globo, além de ter passado no Jornal do Brasil.
O repórter era chamado de "Penidão" por seus amigos. Torcedor do Botafogo, venceu dois Prêmios Esso de Jornalismo, em 1983 e 1994.
Em nota, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) lamentou a morte e desejou "força e condolências aos seus familiares, além da esposa Rita e seus dois enteados".
No texto, a entidade destacou, ainda, que Penido era "conhecido por sua gentileza e dedicação à sua profissão".
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