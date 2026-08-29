Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi - Charly Triballeau / AFP

Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com GaviCharly Triballeau / AFP

Publicado 29/08/2026 16:30

Meio-campista da seleção argentina, Leandro Paredes considerou "exagerada" a decisão da Fifa de suspendê-lo por dez jogos e aplicar uma multa de 90 mil dólares (R$ 470 mil) pelos incidentes da final da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, a Argentina foi derrotada pela Espanha por 1 a 0.

No dia 21 de agosto, a entidade máxima do futebol puniu vários jogadores da 'Albiceleste' e a federação argentina pela confusão generalizada, mas também pela exibição de uma bandeira das ilhas Malvinas na semifinal contra a Inglaterra.

Além de Paredes, o defensor Nahuel Molina foi punido com sete jogos de suspensão; o meia Thiago Almada, com um jogo; e Roberto Ayala, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni, com três.

Paredes recebeu a pena mais alta pelo episódio ao término da final contra a Espanha, disputada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"Parece exagerado. O curioso é que Gavi recebeu um [jogo de suspensão]. Foi ele quem me deu um soco no peito", disse Paredes, sobre o meio-campista espanhol envolvido na confusão.

"Agora é recorrer, ver se é possível reduzir a punição", acrescentou o jogador do Boca Juniors, após a vitória de sua equipe sobre o Lanús, pelo Campeonato Argentino, na noite de sexta-feira (28).

Os incidentes na final da Copa do Mundo começaram com um soco de Molina no capitão da Espanha, Rodri. Logo depois, Paredes derrubou os espanhóis Eric García e Gavi.

A próxima data Fifa será entre 21 de setembro e 6 de outubro. Nesse período, a Argentina pode fazer até três amistosos, com adversários a definir, segundo a imprensa local.