Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com GaviCharly Triballeau / AFP
Paredes critica punição da Fifa por incidentes na final da Copa
Meio-campista da seleção argentina classificou a decisão como 'exagerada' e cobrou uma suspensão mais dura a Gavi, da Espanha
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Meio-campista da seleção argentina classificou a decisão como 'exagerada' e cobrou uma suspensão mais dura a Gavi, da Espanha
Paredes leva 10 jogos de suspensão por confusão na final da Copa
Fifa também puniu outros envolvidos no episódio entre Argentina e Espanha, além de aplicar multa à federação sul-americana
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