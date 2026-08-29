Harry Kane é um dos principais jogadores do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

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Pedro Logato
Rio - O atacante Harry Kane falou sobre as conversas para renovar com o Bayern. Além de reforçar o desejo de ampliar seu vínculo, o inglês, de 33 anos, contou que o clube alemão poderá ser o último da sua carreira. 
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"As conversas começaram na semana passada… até agora, tudo bem. É sobre os detalhes. Eu tenho 33 anos, então este provavelmente será meu último contrato - bem, grande contrato. Está parecendo bem bom", disse o veterano.
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Kane recebeu sondagens recentemente do Barcelona e também do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Bayern trata o inglês como inegociável. Ele tem contrato até junho do ano que vem.
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Em agosto de 2023, o Bayern desembolsou algo em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 538 milhões na cotação da época) para tirar o centroavante inglês do Tottenham.
Kane foi um dos destaques da Inglaterra na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo. Ele é o jogador inglês com mais gols na competição. No total, o centroavante balançou as redes em 14 vezes.
No total, pelo Bayern, ele entrou em campo em 147 partidas, 146 gols e deu 32 assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supecopa da Alemanha.