O técnico do Tottenham, Roberto de Zerbi, afirmou que o atacante Richarlison, de 29 anos, pediu para sair da equipe. O jogador não foi relacionado para a partida contra o Newcastle, neste sábado (29), em que o time londrino perdeu por 2 a 0 pelo Campeonato Inglês.
Segundo o treinador, outros atletas também fizeram o mesmo movimento. "Richarlison... Não sei. Ele disse muitas vezes que queria sair. Danso veio até mim há dois dias e disse que queria sair. Sarr, o mesmo, mas ele sofreu uma lesão e está quase pronto para treinar", esclareceu após o confronto.
Richarlison ficou no banco na estreia do Tottenham na Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira (26). Na ocasião, a equipe venceu o Charlton por 5 a 1. O atleta atuou em amistosos antes da temporada, marcando três gols em seis jogos.
Sendo assim, o atacante precisa definir seu futuro até o fechamento da janela, na próxima terça-feira (1º). O contrato dele com o clube dura até o meio de 2027.
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