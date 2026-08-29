Com a medalha de ouro no peito, Isaquias Queiroz canta o hino brasileiro - Fábio Canhete / CBCa

Com a medalha de ouro no peito, Isaquias Queiroz canta o hino brasileiroFábio Canhete / CBCa

Publicado 29/08/2026 12:45

Polônia - Medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Canoagem. Isaquias Queiroz conquistou o primeiro lugar na prova C1 500m, neste sábado (29), em Poznan, na Polônia. Com tempo de 1m45s08, o brasileiro superou o tcheco Martin Fuksa e o chinês Bowen Ji, e se sagrou campeão do mundo na categoria.

Para faturar o título, Isaquias teve que se desdobrar para derrotar Fuska, que venceu a C1 1000m e entrou como favorito na prova desta manhã. Em reta final de tirar o fôlego, o canoísta do Brasil conseguiu superar por pouco o tempo de 1m46s32 do tcheco e sair com o sonhado primeiro lugar.

O baiano chegou à 15ª medalha em mundiais: oito de ouro, uma de prata e seis de bronze. Além disso, conta outras cinco premiações em Olimpíadas: um ouro, três pratas e um bronze. Estes números o colocam como o maior medalhista brasileiro da história da canoagem.

Isaquias vive ciclo de preparação para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. Esta será sua quarta vez participando da competição, que o traz boas memórias. O canoísta representou o Brasil na Rio 2016, em Tóquio 2020 e em Paris 2024.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato