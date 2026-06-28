Robert Lewandowski vai atuar nos Estados UnidosJosep Lago / AFP
Ex-Barcelona, Lewandowski acerta com equipe dos EUA
Polonês, de 37 anos, também defendeu o Bayern
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