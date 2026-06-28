Robert Lewandowski vai atuar nos Estados Unidos - Josep Lago / AFP

Robert Lewandowski vai atuar nos Estados UnidosJosep Lago / AFP

Publicado 28/06/2026 17:50

Rio - O atacante Robert Lewandowski, de 37 anos, já tem uma nova equipe. O ex-jogador do Barcelona acertou com o Chicago Fire, do Estados Unidos. As informações foram dadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

O polonês anunciou sua saída do Barça ao fim da temporada europeia. Ele defendeu o clube espanhol por quatro temporadas. No futebol catalão, Lewandowski conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Vai ser a primeira experiência do artilheiro fora da Europa. Lewandowski foi revelado pelo Znicz Pruszków e passou pelo Lech Pozna, ambos da Polônia. Em 2010, o centroavante chegou ao Borussia Dortmund, quatro anos depois foi contratado pelo Bayern.

O atacante é um dos maiores goleadores do futebol atual. No total, ele entrou em campo em 1.025 jogos e anotou 715 gols, além de 196 assistências.