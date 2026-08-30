Cabo Adriano morreu no sábado Divulgação
Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.
O policiamento segue intensificado na região e equipes realizam buscas pelos envolvidos no crime.
Nas redes sociais, o secretário da PM, o coronel Sylvio Guerra, lamentou a morte e destacou que o cabo estava na corporação desde meados de 2018. Adriano deixa esposa e uma filha.
"Minhas condolências a todos da família e amigos, todos nós fomos pegos de surpresa com essa triste notícia", lamentou outro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.