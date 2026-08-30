Cabo Adriano morreu no sábado - Divulgação

Cabo Adriano morreu no sábado Divulgação

Publicado 30/08/2026 13:17

Rio - O policial militar Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, foi morto em confronto com criminosos , neste sábado (29), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.





Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.



O policiamento segue intensificado na região e equipes realizam buscas pelos envolvidos no crime.



Nas redes sociais, o secretário da PM, o coronel Sylvio Guerra, lamentou a morte e destacou que o cabo estava na corporação desde meados de 2018. Adriano deixa esposa e uma filha. LEIA MAIS: Violência ameaça comércio e afasta empresas de Jacarepaguá Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.O policiamento segue intensificado na região e equipes realizam buscas pelos envolvidos no crime.Nas redes sociais, o secretário da PM, o coronel Sylvio Guerra, lamentou a morte e destacou que o cabo estava na corporação desde meados de 2018. Adriano deixa esposa e uma filha.

Na publicação, amigos também prestaram solidariedade à família. "Grande policial. Dedicado, disciplinado e acima de tudo um ótimo colega de trabalho! Vai com Deus irmão! Minha continência e respeito", disse um colega.



"Minhas condolências a todos da família e amigos, todos nós fomos pegos de surpresa com essa triste notícia", lamentou outro.

Ainda não há informações sobre o sepultamento.