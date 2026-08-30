Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha foi reaberto neste domingo (30) - Divulgação / Smac

Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha foi reaberto neste domingo (30)Divulgação / Smac

Publicado 30/08/2026 19:56

Rio - O Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, em Bangu, na Zona Oeste , foi reaberto ao público neste domingo (30). O local tem uma piscina de águas naturais, cujo piso passou por impermeabilização e reforma em seu revestimento.

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Fechado para reformas desde janeiro de 2025, o parque voltou a ficar à disposição da população como um importante espaço de lazer em meio à Mata Atlântica. Salva-vidas ficarão na piscina para garantir toda a segurança aos banhistas.

O espaço abrange uma área de cerca de 1,4 mil hectares e é classificado como Unidade de Conservação de Proteção Integral. No local, as atividades são restritas e controladas para assegurar a integridade dos ecossistemas do entorno e o equilíbrio ambiental.





Livia Galdino, secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, destacou a importância de seguir as regras que uma unidade de conservação exige. LEIA MAIS: Exposição interativa leva história e cultura a visitantes da Quinta Livia Galdino, secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, destacou a importância de seguir as regras que uma unidade de conservação exige.

"A Secretaria se empenhou em reabrir o parque, que é um parque natural e não urbano. A natureza tem que ficar representada aqui da forma como ela é. Esse é um parque muito emblemático da região e não é justo que fique fechado. É uma área muito rica ambientalmente e que forma um corredor ecológico", disse.

João Rosas, gerente das Unidades de Conservação da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima (Smac), celebrou a reabertura do parque e deu as boas-vindas ao novo gestor do espaço, Deivison Akim Coelho.



"Espero que vocês desfrutem da melhor forma possível dessa unidade e que esse equipamento desperte nos moradores da região e em toda a população carioca uma conscientização daquilo que é efetivamente uma área natural", contou.

Atrativos



Além da piscina, o Parque da Serra do Mendanha conta também com parquinho para crianças, equipado com escorrega, balanço e brinquedo de escalar, além de um conjunto de bicicletários. O local dispõe ainda de um bebedouro, três banheiros, sendo um deles para pessoas com deficiência e um fraldário.

Entre as regras que regem a unidade está a proibição de consumo de bebida alcoólica em qualquer lugar do parque.

O acesso principal fica na Estrada da Caixinha, em Bangu. O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h.



Rio Fundão



O Rio Fundão nasce no parque e é o maior curso d'água, em extensão e volume, do espaço. Ele também abastece as dependências da unidade, a piscina e diversas residências na periferia. Também é importante para a manutenção climática regional e para a sobrevivência da fauna e da flora locais.



São conhecidos, ao menos, quatro espécies de peixes nativos desse curso: acará (Geophagus brasiliensis), muçum (Synbranchus marmoratus), barrigudinho (Phalloceros aspargus) e traíra (Hoplias malabaricus).