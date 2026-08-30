Cariocas e turistas aproveitaram o domingo (30) em atividades na Quinta da Boa Vista - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas e turistas aproveitaram o domingo (30) em atividades na Quinta da Boa VistaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/08/2026 16:07

Rio - Após um final de semana ensolarado, a previsão indica que a cidade do Rio voltará a enfrentar dias chuvosos, com passagem de uma frente fria, no início de setembro. A temperatura deve cair entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2).

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Na manhã deste domingo (30), ocorreram ventos moderados a fortes no município, sendo mais intensos no litoral. Nas estações Vidigal e Forte de Copacabana, ambas na Zona Sul, houve rajadas de 57,5 km/h e de 54,4 km/h, respectivamente. O cenário teve semelhanças com a noite deste sábado (29), que também registrou ventos fortes, além de pancadas de chuva.

No decorrer do domingo, cariocas e turistas aproveitaram o tempo estável e abafado para visitar a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. Os visitantes praticaram atividades ao ar livre, como jogar bola e soltar pipa, além de pedalar no lago do local. A oitava edição do Festival Museu Nacional Vive , com atividades interativas, também foi uma atração. O Alerta Rio não prevê chuva nas próximas horas.

Nesta segunda-feira (31), o número de nuvens será variado no céu da capital. Os ventos alternarão entre fracos e moderados. Também não há previsão de chuva. A temperatura deve variar de 34°C a 20°C.

Abrindo setembro, a terça-feira (1º) será de mudança no tempo por causa da passagem de uma frente fria. O dia será abafado e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhada de raios, a partir da tarde. A máxima prevista é de 33°C. Já a mínima é de 18°C.

Na quarta-feira (2), a temperatura deve sofrer uma queda expressiva, com variação entre 24°C a 16°C. Há possibilidade de chuva moderada a forte durante a madrugada, passando à pancadas isoladas a partir da manhã.

A quinta-feira (3) terá redução do número de nuvens, com o sol voltando a aparecer, sem previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas voltarão a aumentar, alternando entre 29°C e 15°C.

