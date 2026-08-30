Casamento comunitário reuniu 100 casais - Divulgação/TJRJ

Casamento comunitário reuniu 100 casaisDivulgação/TJRJ

Publicado 30/08/2026 09:45

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio promoveu, neste sábado (29), a união comunitária de 100 casais na Catedral Metropolitana de São Sebastião , no Centro. No altar, as histórias foram as mais diversas, entre famílias que decidiram casar no mesmo dia, pessoas de diferentes estados do país e aqueles que se conheceram por aplicativos de relacionamento.





O casal Josimar da Silva, de 67 anos, e Fábio do Nascimento, 57, resolveu oficializar um amor de mais de 30 anos ao lado do filho Lucas, que se casou com Mariana.



"Eu chorei o tempo inteiro. Muito emocionada por também ver meu filho casado. Isso, para mim, é um sonho", afirmou Josimar.



Já Lucas destacou que a iniciativa permitiu superar as barreiras financeiras e transformar um plano que vinha sendo adiado em uma celebração em família.



"Eu falava que um pouquinho mais para a frente a gente veria essa situação, que não íamos nos apertar financeiramente. Do nada, ela (Mariana) falou: 'Olha só, arrumei a nossa solução. Está aqui, de graça.' Não tem o que falar. Então eu concordei: 'Vamos'", explicou.

LEIA MAIS: São Gonçalo realiza 6ª edição do Casamento Comunitário O casal Josimar da Silva, de 67 anos, e Fábio do Nascimento, 57, resolveu oficializar um amor de mais de 30 anos ao lado do filho Lucas, que se casou com Mariana."Eu chorei o tempo inteiro. Muito emocionada por também ver meu filho casado. Isso, para mim, é um sonho", afirmou Josimar.Já Lucas destacou que a iniciativa permitiu superar as barreiras financeiras e transformar um plano que vinha sendo adiado em uma celebração em família."Eu falava que um pouquinho mais para a frente a gente veria essa situação, que não íamos nos apertar financeiramente. Do nada, ela (Mariana) falou: 'Olha só, arrumei a nossa solução. Está aqui, de graça.' Não tem o que falar. Então eu concordei: 'Vamos'", explicou.

Das redes sociais ao altar



Os paraibanos Gérri Adriano e Vera Rafaela contaram que uma rede social serviu de ponte para o namoro à distância. Em dezembro de 2013, ela se mudou para o Rio para que os dois pudessem ficar juntos. Hoje, o casal tem um bebê de três meses.



Beatriz Pirajá e Victor Barreto também começaram o relacionamento por aplicativo. Depois de quatro anos juntos, decidiram oficializar a união. A oportunidade surgiu durante uma conversa com uma colega de trabalho, que sugeriu o casamento comunitário.



Após acessarem o site da catedral em uma terça-feira, descobriram que o prazo para a entrega dos documentos terminava no sábado seguinte — menos de uma semana para providenciar tudo.



"Nós nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento há quatro anos. E olha onde veio parar, uma coisa que a gente nem imaginava. O sentimento aqui é de muita felicidade e gratidão. É uma ação social excelente", afirmaram.



De acordo com o juiz Edison Ponte Burlamaqui, um dos magistrados que realizaram as cerimônias, é muito importante manter a frequência desses eventos para atender à população de forma contínua.



"É um momento de celebração, de união e de regularização de muitos casais. É a hora de a gente possibilitar, de forma eficiente e fácil, a regularização do casamento de cada um desses casais", disse.



A ação foi promovida pela Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS), no ano em que a Catedral São Sebastião completa 50 anos.