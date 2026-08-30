Casamento comunitário reuniu 100 casaisDivulgação/TJRJ

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Ana Fernanda Freire
Rio - O Tribunal de Justiça do Rio promoveu, neste sábado (29), a união comunitária de 100 casais na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro. No altar, as histórias foram as mais diversas, entre famílias que decidiram casar no mesmo dia, pessoas de diferentes estados do país e aqueles que se conheceram por aplicativos de relacionamento.
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O casal Josimar da Silva, de 67 anos, e Fábio do Nascimento, 57, resolveu oficializar um amor de mais de 30 anos ao lado do filho Lucas, que se casou com Mariana.

"Eu chorei o tempo inteiro. Muito emocionada por também ver meu filho casado. Isso, para mim, é um sonho", afirmou Josimar.

Já Lucas destacou que a iniciativa permitiu superar as barreiras financeiras e transformar um plano que vinha sendo adiado em uma celebração em família.

"Eu falava que um pouquinho mais para a frente a gente veria essa situação, que não íamos nos apertar financeiramente. Do nada, ela (Mariana) falou: 'Olha só, arrumei a nossa solução. Está aqui, de graça.' Não tem o que falar. Então eu concordei: 'Vamos'", explicou.
Das redes sociais ao altar

Os paraibanos Gérri Adriano e Vera Rafaela contaram que uma rede social serviu de ponte para o namoro à distância. Em dezembro de 2013, ela se mudou para o Rio para que os dois pudessem ficar juntos. Hoje, o casal tem um bebê de três meses.

Beatriz Pirajá e Victor Barreto também começaram o relacionamento por aplicativo. Depois de quatro anos juntos, decidiram oficializar a união. A oportunidade surgiu durante uma conversa com uma colega de trabalho, que sugeriu o casamento comunitário.

Após acessarem o site da catedral em uma terça-feira, descobriram que o prazo para a entrega dos documentos terminava no sábado seguinte — menos de uma semana para providenciar tudo.

"Nós nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento há quatro anos. E olha onde veio parar, uma coisa que a gente nem imaginava. O sentimento aqui é de muita felicidade e gratidão. É uma ação social excelente", afirmaram.

De acordo com o juiz Edison Ponte Burlamaqui, um dos magistrados que realizaram as cerimônias, é muito importante manter a frequência desses eventos para atender à população de forma contínua.

"É um momento de celebração, de união e de regularização de muitos casais. É a hora de a gente possibilitar, de forma eficiente e fácil, a regularização do casamento de cada um desses casais", disse.

A ação foi promovida pela Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS), no ano em que a Catedral São Sebastião completa 50 anos.