Novos veículos começaram a circular em Campo Grande ontem para a alegria dos moradores do bairro - Vitor Hugo / Prefeitura

Novos veículos começaram a circular em Campo Grande ontem para a alegria dos moradores do bairroVitor Hugo / Prefeitura

Publicado 30/08/2026 13:04

Rio - Começaram a circular neste domingo (30), em Campo Grande, 54 novos ônibus entregues pela prefeitura. Os veículos, que integram o Sistema Rio , vão reforçar a frota que circula pelo bairro e seu entorno. A entrega em Campo Grande acontece após a chegada, no último domingo (23), dos primeiros 115 veículos do mesmo tipo a Santa Cruz. Juntas, as duas regiões receberam 169 novos ônibus em agosto, marcando o início da operação do novo modelo de concessão do transporte municipal.

Os veículos são equipados com ar-condicionado, tomadas USB, painéis eletrônicos e sistemas de segurança. Também contam com GPS, telemetria e Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), permitindo o monitoramento da operação em tempo real pela prefeitura e o acompanhamento das viagens e dos indicadores de qualidade do serviço.

"(...) A renovação da frota na Zona Oeste será total. Vamos fazer a mesma revolução do BRT nos ônibus dessa cidade", declarou o prefeito Eduardo Cavaliere, que acompanhou a entrega dos ônibus, no sábado (29).

Primeiras linhas do Sistema Rio

São, ao todo, sete linhas – três delas terão alteração de itinerário para ampliar o atendimento na região:

821 | Campo Grande – Corcundinha (circular)

822 | Campo Grande – Corcundinha (circular)

869 | Campo Grande – Santa Margarida (circular)

893 | Jardim Palmares – Campo Grande

Linhas com alteração de itinerário

808 | Sagrado Coração – Campo Grande

Linha passará a fazer o trajeto Sagrado Coração (Paciência) x Campo Grande, via West Shopping, Estrada do Tingui e Avenida Brasil.

841 | Vilar Carioca – Campo Grande

Linha será estendida por um quilômetro no Vilar Carioca, até o CIEP 432 Alberto Cavalcanti, ampliando o atendimento na localidade.

833 | Conjunto Manguariba – Campo Grande

Linha continuará a fazer o trajeto Conjunto Manguariba x Campo Grande, agora com atendimento à região do Conjunto Campinho por meio da Rua Frei Timóteo.

Primeira garagem pública

No sábado (29), a prefeitura também inaugurou a primeira garagem pública do Sistema, localizada na Estrada do Campinho, em Campo Grande. Com área de 56 mil metros quadrados, a estrutura atende aos lotes da primeira licitação do novo sistema, com capacidade para receber uma frota de até 380 veículos urbanos. Conforme previsto no contrato de concessão, a responsabilidade pela construção e a manutenção da garagem é do operador.

Licitação

Realizada na última sexta-feira (28), na sede da Procuradoria Geral do Município, no Centro, a licitação da segunda etapa do Sistema Rio definiu as empresas vencedoras de três lotes do novo modelo de concessão do transporte municipal por ônibus. A partir da nova etapa, a frota que atende Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande e Bangu passará de 654 para 1.006 veículos, um aumento de 54%.