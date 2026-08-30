Grupo foi resgatado e levado de volta à faixa de areia sem ferimentos - Divulgação

Grupo foi resgatado e levado de volta à faixa de areia sem ferimentosDivulgação

Publicado 30/08/2026 10:40

Rio - O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (30), 20 pessoas que ficaram à deriva no mar, na altura da Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O grupo, formado por banhistas com idades entre 20 e 67 anos, se preparava para uma travessia em direção às ilhas localizadas em frente ao 2º Grupamento Marítimo.

Durante o percurso, uma mudança nas condições do vento fez com que os participantes fossem empurrados em direção a São Conrado, dificultando o retorno à praia.

No local, guarda-vidas atuaram no resgate com o auxílio de embarcações e transportaram as pessoas em segurança até a faixa de areia. Todas foram avaliadas e não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.



Segundo o Alerta Rio, entre 7h e 8h, foi registrado vento forte na estação Forte de Copacabana e ventos moderados nas estações da Marambaia e da Vila Militar. A previsão para este domingo é de nebulosidade variada na cidade, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.