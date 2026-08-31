Assim como outras edições, a de 2011 também lotou - Parque dos AtletasErnesto Carriço / Arquivo O DIA
'Se a vida começasse agora... e o mundo fosse nosso outra vez'
Rock in Rio começa no dia 4 de setembro com inúmeras atrações
PM realiza operação contra disputa territorial na Gardênia Azul
Ação ocorre após um fim de semana marcado pela violência em Jacarepaguá; Região vive uma intensa guerra entre traficantes e milicianos
Jogador do Vasco é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas
Agentes estiveram na casa de David Corrêa, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã desta segunda-feira (31) e no CT do Cruzmaltino
Carro colide em trem no Jardim Primavera
De acordo com a concessionária Trens RJ, o veículo não respeitou a sinalização na passagem de nível e invadiu a linha férrea
O Dia e OAB-RJ promoverão debate entre candidatos ao Senado nesta terça-feira
Mediação será de Sidney Rezende; em outubro, eleitores vão escolher dois em cada estado e no Distrito Federal
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Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha é reaberto ao público
Local - que estava fechado para obras desde 2025 - tem uma piscina de águas naturais, cujo piso passou por impermeabilização e reforma