Assim como outras edições, a de 2011 também lotou - Parque dos AtletasErnesto Carriço / Arquivo O DIA

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Waleria de Carvalho
Quando o primeiro Rock in Rio abriu os portões, em 1985, na antiga Cidade do Rock,  O Dia já fazia parte da vida dos cariocas havia mais de três décadas. De lá para cá, o festival cresceu, ganhou o mundo, mudou de endereço, atravessou gerações e se consolidou como um dos maiores eventos musicais do planeta. E O Dia também esteve lá.
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Guitarrista do Iron Maiden em 2019 - Parque Olímpico - Luciano Belford/ Arquivo O DIA
O Dj Alok já participou das edições de 2019 e 2022 - Parque Olímpico - Reginaldo Pimenta / Arquivo O DIA
Axl Rose foi irreverente ao reclamar do atraso na edição de 2011 - Fernando Sousa / Arquivo O DIA
Guitarrista do Coldplay cantou um trecho de música de Jorge Benjor - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA
Claudia Leitte foi uma das atrações da edição 2011 - Parque dos Atletas - Marcelo Régua / Arquivo O DIA
Elton John focou na música e não fez nenhum discurso na edição 2015 - Parque dos Atletas - Cacau Fernandes / Arquivo O DIA
No show do Rock in Rio 2001, Britney Spears deixou o microfone ligado - Antiga Cidade do Rock - Léo Corrêa / Arquivo O DIA
Jimmy Cliff fez discurso pacifista na edição de 1991 - Maracanã - Paulo Araújo / Arquivo O DIA
Assim com em outras edições, Ivete Santalo estava na de 2013 - André Luiz Mello / Arquivo O DIA
Dinho se apresentou na edição de 2022 e disse: 'Não vai ter golpe' - Parque Olímpico - Marcos Porto / Arquivo O DIA
Pink participou do Rock in Rio em 2019 - Parque dos Atletas - Daniel Castelo Branco / Arquivo O DIA
Assim como outras edições, a de 2011 também lotou - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA
No Rock in Rio 2011, Katy Perry : "o Rio é o lugar mais sexy do mundo" - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA
Milton Nascimento e Tony Belotto na abertura do Rock in Rio 2011 - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA
Rihanna focou na sua performance na edição de 2011 - Parque dos Altetas - Alexandre Brum / Arquivo O DIA
A cantora surpreendeu ao levantar a blusa no fim do show. Antiga Cidade do Rock 2001 - Léo Corrêa
Fernanda Abreu e sua música e irreverênca - antiga Cidade do Rock - 2021 - Léo Corrêa /Arquivo O DIA
Em 2001, Brown falou: "Sou da paz. Não jogo nada em ninguém' - antiga Cidade do Rock - Léo Correa / Arquivo O DIA
Ultraje a Rigor participou dos 30 anos do Rock In Rio em 2015 - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA
Sting se apresentou na edição de 2001 - antiga Cidade do Rock - Uanderson Fernandes / Arquivo O DIA
Ney Matogrosso foi o primeiro brasileiro a se apresentar na edição de 85 - Jorge Cysne / Arquivo O DIA
Em 85, Freddie Mercury regeu uma multidão na Antiga Cidade do Rock - Juscelino / Arquivo O DIA
Tremendão chegou a ser vaiado no show de 1985 - antiga Cidade do Rock - Francisco Teixeira / Arquivo O DIA
Em todas as edições realizadas no Rio, nossos repórteres e fotógrafos registraram artistas, fãs, bastidores e momentos que entraram para a história. No ano em que completa 75 anos, o jornal abre seu acervo para uma viagem em imagens pela trajetória do Rock in Rio. Nesta sexta-feira, outra edição começa para que todos possam sonhar outra vez...
Participaram da pesquisa de fotos Kelly Duque, Felipe Souza e Maryanna Filgueira.