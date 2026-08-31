Assim como outras edições, a de 2011 também lotou - Parque dos Atletas - Ernesto Carriço / Arquivo O DIA

Assim como outras edições, a de 2011 também lotou - Parque dos AtletasErnesto Carriço / Arquivo O DIA

Publicado 31/08/2026 00:00 | Atualizado 31/08/2026 08:29

Quando o primeiro Rock in Rio abriu os portões, em 1985, na antiga Cidade do Rock, O Dia já fazia parte da vida dos cariocas havia mais de três décadas. De lá para cá, o festival cresceu, ganhou o mundo, mudou de endereço, atravessou gerações e se consolidou como um dos maiores eventos musicais do planeta. E O Dia também esteve lá.

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Em todas as edições realizadas no Rio, nossos repórteres e fotógrafos registraram artistas, fãs, bastidores e momentos que entraram para a história. No ano em que completa 75 anos, o jornal abre seu acervo para uma viagem em imagens pela trajetória do Rock in Rio. Nesta sexta-feira, outra edição começa para que todos possam sonhar outra vez...

Participaram da pesquisa de fotos Kelly Duque, Felipe Souza e Maryanna Filgueira.