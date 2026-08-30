Candidatos estiveram na Baixada e na Região Metropolitana neste domingo (30) - Reprodução

Candidatos estiveram na Baixada e na Região Metropolitana neste domingo (30)Reprodução

Publicado 30/08/2026 19:37 | Atualizado 30/08/2026 19:38

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio apresentaram, durante agendas de campanha neste domingo (30), propostas para eleitores de cidades da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. Entre as promessas, estão melhorias na infraestrutura ferroviária, renovação política e o fim da escala 6x1.

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Eduardo Paes (PSD) fez uma série de caminhadas em municípios da Baixada, reforçando o compromisso de reconstruir a região. O candidato disse que mapeou investimentos para a infraestrutura, saúde, educação e mobilidade em busca de melhorar a qualidade de vida da população.

"Quero reiterar o meu compromisso com a Baixada Fluminense. Vamos pegar a Baixada e transformar em um lugar melhor para a população. Vamos apresentar um plano ao Governo Federal para enfrentar nossos problemas na educação e na saúde, incluindo áreas que precisam de atenção, como a recuperação da nossa malha ferroviária e a oferta de um ramal de trens de Japeri com qualidade", discursou.

Paes caminhou por Paracambi, Nilópolis e Japeri. Acompanhado pelos candidatos ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), o ex-prefeito do Rio explicou que a implantação de todo o projeto será de médio prazo.



Douglas Ruas (PL) conversou com eleitores em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde fica o seu reduto político. Ele é filho de Nelson Ruas (PL), prefeito da cidade. Além disso, já ocupou o cargo de subsecretário do Trabalho e secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais do município. Em um discurso para o eleitorado, prometeu renovação na política.

"Ontem, tive a oportunidade de visitar sete cidades diferentes. Foi um só sentimento. Pessoas que sabem que, um dia, o Rio foi um lugar melhor. Hoje, as pessoas pensam em um Rio tão longe que parece até um sonho. Mas esse Rio é possível. E não existe sonho, existe trabalho. Pra isso, precisamos ter a coragem de deixar o passado e acreditar num caminho novo para o futuro. Nós precisamos aposentar uma geração de políticos que não ajudou ninguém nos últimos 30 anos. Vamos juntos rumo à vitória", discursou Ruas.

Durante a tarde, Ruas participou do lançamento de candidaturas de aliados em Niterói, também na Região Metropolitana.

William Siri (Psol) também esteve em Niterói. O candidato caminhou pela Praia de Icaraí e pelo Campo de São Bento, pelo lançamento do comitê eleitoral da deputada federal e candidata à reeleição Talíria Petrone (Psol). Pela tarde, esteve em Seropédica, na Baixada, para apoiar Williams Douglas na disputa a deputado federal.

"A valorização do servidor e da servidora é fundamental para que a população tenha um serviço essencial de qualidade. Nós queremos colocar tarifa zero em todo o estado porque isso é uma pauta do trabalhador e da trabalhadora. Esse governador é pelo fim da escala 6x1. Vamos transformar o estado do Rio", disse quando estava em Niterói.

Quem também andou pelo Campo de São Bento, em Niterói, foi André Marinho (Novo). Ele esteve ao lado do senador e candidato a vice-presidência Eduardo Girão, que forma a chapa com Romeu Zema (Novo). Depois, caminhou de Copacabana ao Leme, na Zona Sul do Rio.

Juliete Pantoja (UP) participou de uma manifestação convocada por sindicatos e movimentos sociais pelo fim da escala 6x1, em Copacabana. No ato, a candidata reforçou seu compromisso com a defesa da redução da jornada de trabalho e apresentou a proposta do partido de aumento de 100% do salário mínimo em 2027.

Cyro Garcia (PSTU) visitou, pela manhã, a Ocupação Reflexo do Amanhã, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A agenda fez parte de uma comemoração pela vitória da desapropriação da ocupação.

"Estava marcado para essa segunda-feira (31) o despejo truculento das companheiras e dos companheiros da Ocupação Reflexo do Amanhã, mas o poder da luta cancelou essa barbárie! As trabalhadoras e os trabalhadores, com muita organização e luta, conseguiram a assinatura que estabelece a desapropriação dessa terra que estava improdutiva e agora cumpre uma função social. Muita alegria e muito orgulho! A luta continua!", escreveu nas redes sociais.

A agenda de Anthony Garotinho (Republicanos) não foi divulgada.