DBM 5/16 foi ativado em SumidouroFoto: Divulgação/CBMERJ
Sumidouro - Nesta sexta-feira (28), foi ativado o Destacamento de Bombeiro Militar (DBM 5/16) de Sumidouro. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) passa a contar agora com 141 unidades.
O destacamento dispõe de um veículo multimissão, adquirido recentemente por meio da Taxa de Incêndio e preparado para o atendimento de diferentes tipos de ocorrências. A unidade também conta com instalações equipadas para o trabalho das equipes que atuarão em Sumidouro.
Com a entrada em operação do destacamento, Sumidouro, que é o 73º município a contar com uma unidade operacional do CBMERJ, passa a integrar a rede de atendimento da Corporação na Região Serrana. Com isso, 79% dos 92 municípios fluminenses contam com a presença permanente do CBMERJ.
Com a entrada em operação do destacamento, Sumidouro, que é o 73º município a contar com uma unidade operacional do CBMERJ, passa a integrar a rede de atendimento da Corporação na Região Serrana. Com isso, 79% dos 92 municípios fluminenses contam com a presença permanente do CBMERJ.
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