Quartel 5/16 será inaugurado no municípioFoto: Arquivo/CBMERJ
Sumidouro - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) irá ativar nesta sexta-feira (28), às 11h, o seu quartel no município de Sumidouro. A cidade será a 73ª a contar com uma unidade operacional do CBMERJ.
O Destacamento de Bombeiro Militar (DBM 5/16 - Sumidouro) vai ampliar o atendimento à população do município que conta com cerca de 16 mil habitantes, reduzindo o tempo de resposta em casos de emergências.
O novo quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, além de uma base com toda estrutura para os bombeiros que irão atuar na unidade.
Atualmente a Corporação conta com 141 unidades em todo o estado, contemplando 79% dos 92 municípios fluminenses.
O novo quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, além de uma base com toda estrutura para os bombeiros que irão atuar na unidade.
Atualmente a Corporação conta com 141 unidades em todo o estado, contemplando 79% dos 92 municípios fluminenses.
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