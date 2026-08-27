Quartel 5/16 será inaugurado no município - Foto: Arquivo/CBMERJ

Quartel 5/16 será inaugurado no municípioFoto: Arquivo/CBMERJ

Publicado 27/08/2026 20:41

Sumidouro - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) irá ativar nesta sexta-feira (28), às 11h, o seu quartel no município de Sumidouro. A cidade será a 73ª a contar com uma unidade operacional do CBMERJ

O Destacamento de Bombeiro Militar (DBM 5/16 - Sumidouro) vai ampliar o atendimento à população do município que conta com cerca de 16 mil habitantes, reduzindo o tempo de resposta em casos de emergências.



O novo quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, além de uma base com toda estrutura para os bombeiros que irão atuar na unidade.



Atualmente a Corporação conta com 141 unidades em todo o estado, contemplando 79% dos 92 municípios fluminenses.