DBM 4/15, em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/CBMERJ

DBM 4/15, em Paraíba do SulFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 26/08/2026 14:04

Paraíba do Sul - O município de Paraíba do Sul agora conta com um quartel do Corpo de Bombeiros. O Destacamento de Bombeiro Militar (DBM 4/15) foi ativado nesta terça-feira (25) e passa a integrar a estrutura da corporação na cidade.

O DBM 4/15 dispõe de uma viatura multimissão, com capacidade para atendimento de ocorrências de combate a incêndios, salvamentos e atendimento pré-hospitalar. A unidade conta ainda com estrutura para o funcionamento das equipes que atuarão em regime de prontidão.



Com a ativação do destacamento, Paraíba do Sul passa a ser o 72º município fluminense a contar com uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. Ao todo, o CBMERJ possui 140 unidades distribuídas pelo estado. Considerando os 92 municípios fluminenses, 78% contam atualmente com presença operacional da corporação.