Drogas apreendidas durante a açãoFoto: Divulgação/PRF
PRF apreende mais de 30 quilos de haxixe em Paraíba do Sul
Material estava escondido dentro da cabine de um caminhão
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Filiação de Julio Canelinha ao PSD reúne multidão em Paraíba do Sul
Evento reuniu prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas de diversas cidades do estado em apoio ao prefeito
Polícia prende quatro pessoas por extorsão em Paraíba do Sul
Garota de programa cobrava dinheiro para não vazar fotos íntimas de homem
Terceiro suspeito de integrar grupo que roubou moto em Paraíba do Sul é preso
Captura ocorreu em Três Rios; dois outros jovens já haviam sido presos
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul
Jovem, de 20 anos, foi capturado em ação das polícias Civil e Militar
Polícia apreende exame de gravidez falsificado durante investigação em Paraíba do Sul
Segundo a 107ª DP, investigada alterou resultado de ultrassonografia e apresentou documento falso para dar continuidade ao pré-natal
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