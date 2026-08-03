Drogas apreendidas durante a ação - Foto: Divulgação/PRF

Drogas apreendidas durante a açãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 03/08/2026 11:55

Paraíba do Sul - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 32 quilos de haxixe durante uma abordagem realizada na BR-393, em Paraíba do Sul. A ação aconteceu na altura do km 182 da rodovia no último sábado (1º).

De acordo com a PRF, a carga foi encontrada escondida dentro da cabine de um caminhão, sob a cama do motorista. A ocorrência foi encaminhada à 107ª DP.