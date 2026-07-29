Prisão foi feita em flagrante - Foto: Divulgação/107ª DP

Prisão foi feita em flagranteFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 29/07/2026 18:23

Paraíba do Sul - Uma ação entre a 107ª DP e o 38º BPM resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas por extorsão. A ação foi realizada na Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, no Centro de Paraíba do Sul

Segundo a Polícia Civil, um homem procurou a delegacia e afirmou estar sendo ameaçado por uma garota de programa de Três Rios que ele havia conhecido através de um aplicativo de acompanhantes. A vítima afirmou que a suspeita é transexual e exigiu o recebimento de sucessivas quantias de dinheiro para que não divulgasse fotos íntimas suas, chegando a ir em seu local de trabalho para ameaçar o homem.

Uma ação foi montada para que os agentes acompanhassem a entrega do dinheiro exigido pela suspeita. No local, os policiais flagraram o momento em que a investigada desceu de um táxi e recebeu R$ 500,00 da vítima. Ela estava junta de outras três mulheres, que ficaram no banco traseiro do táxi e haviam sido chamadas para acompanhar a cobrança em troca de R$ 100,00 para cada uma.

Os policiais agiram e realizaram a prisão em flagrante. Em revista ao veículo, foi localizado um punhal que havia sido escondido no tapete traseiro durante a abordagem.

As quatro conduzidas foram autuadas em flagrante pelo crime de extorsão, em concurso de pessoas, permanecendo presas à disposição da Justiça.