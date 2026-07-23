Polícias Civil e Militar participaram da ação - Foto: Divulgação/107ª DP

Polícias Civil e Militar participaram da açãoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 23/07/2026 16:25 | Atualizado 23/07/2026 16:26

Paraíba do Sul - Uma ação realizada pela 107ª DP e pelo 38º BPM terminou com o cumprimento de um mandado de prisão contra um jovem de 18 anos por roubo em Paraíba do Sul. O homem é suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em roubos de motos na região e foi capturado enquanto dormia em sua residência no bairro Ponto Azul, em Três Rios, nesta quinta-feira (23).

O crime aconteceu no dia 6 de maio, próximo ao Parque de Exposições de Paraíba do Sul. Na ocasião, a vítima, que se tratava de um homem idoso, foi abordada por criminosos que utilizavam motos sem placa de identificação para cometer o crime. O veículo foi levado após ameaças com arma de fogo.

Dias depois, a moto foi encontrada abandonada no bairro Triângulo, em Três Rios, com sinais de adulteração, incluindo a troca da placa e a raspagem do chassi.

A investigação apontou elementos que indicam a participação de quatro indivíduos nesse e em outros roubos e adulterações na região. Além do preso desta quinta, outros dois, de 20 e 19 anos, já haviam sido capturados. Há ainda um menor de idade, de 17 anos, que é suspeito e terá a situação definida pela Vara da Infância e Juventude.

Os suspeitos se autodenominavam como "Turma do Grau" e apareciam em vídeos empinando motocicletas e cometendo infrações em vias públicas. Os conteúdos ainda eram compartilhados em redes sociais.



A Polícia Civil segue investigando o caso e busca esclarecer a participação do grupo em outros crimes na região.

