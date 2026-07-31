Filiação de Julio Canelinha ao PSD - Foto: Divulgação/PSD

Filiação de Julio Canelinha ao PSDFoto: Divulgação/PSD

Publicado 31/07/2026 19:30 | Atualizado 31/07/2026 21:53

Paraíba do Sul - A filiação do prefeito Julio Canelinha ao PSD reuniu centenas de pessoas no Clube Social de Paraíba do Sul. O evento contou com a presença de vereadores do município e de cidades vizinhas, prefeitos da região, deputados estaduais e federais, além do candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do candidato ao Senado, Pedro Paulo.

Julio Canelinha tem se destacado na região pela condução de sua gestão. Ao assumir a Prefeitura, encontrou um cenário de dificuldades financeiras, tendo como desafios imediatos a folha de pagamento dos servidores, a manutenção da limpeza pública e a regularização de compromissos com fornecedores.

Nos primeiros meses de governo, a administração adotou medidas para reorganizar as contas do município e superar os principais entraves. Como resultado, a gestão passou a apresentar avanços na área fiscal e a direcionar esforços para estimular o desenvolvimento econômico

Entre os resultados, Paraíba do Sul iniciou 2026 com a chegada de três grandes empresas do varejo: o Grupo DuJuca, a Rede Droga Raia e o Rio Sul Supermercados. Além disso, a metalúrgica ALT Railteco anunciou a ampliação de sua unidade no município. Juntos, os investimentos devem gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Outro ponto destacado é a articulação política do prefeito, que vem fortalecendo o relacionamento com representantes das esferas estadual e federal, buscando ampliar parcerias e investimentos para o município.