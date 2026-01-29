Incêndio interditou uma faixa da Rua Dias da Cruz, no MéierReprodução / TV Globo

Rio - Um food truck pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Méier foram acionados por volta das 6h50 para atender a ocorrência na altura do número 400. O fogo ficou restrito ao trailer e o trabalho foi encerrado às 8h. Não houve vítimas.
De acordo com o Centro de Operações, uma faixa da Rua Dias da Cruz foi interditada, na altura da Rua Intendente Cunha Menezes, o que provocou trânsito intenso na região.
Agentes do CET-Rio atuaram no local para orientar os motoristas.
Incêndio interditou uma faixa da Rua Dias da Cruz, no Méier
Imagem feita em um prédio ao lado do trailer no momento do incêndio