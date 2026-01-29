Incêndio interditou uma faixa da Rua Dias da Cruz, no Méier - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/01/2026 09:21

Rio - Um food truck pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Méier foram acionados por volta das 6h50 para atender a ocorrência na altura do número 400. O fogo ficou restrito ao trailer e o trabalho foi encerrado às 8h. Não houve vítimas.

De acordo com o Centro de Operações, uma faixa da Rua Dias da Cruz foi interditada, na altura da Rua Intendente Cunha Menezes, o que provocou trânsito intenso na região.

Agentes do CET-Rio atuaram no local para orientar os motoristas.