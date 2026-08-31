Josiane Dias de Assunção Maia morreu a tiros na Estrada do Guerenguê, na Taquara - Reprodução/Redes sociais

Josiane Dias de Assunção Maia morreu a tiros na Estrada do Guerenguê, na TaquaraReprodução/Redes sociais

Publicado 31/08/2026 17:24 | Atualizado 31/08/2026 18:15

Rio - Josiane Dias de Assunção Maia, morta durante um ataque a tiros na Estrada do Guerenguê, na Taquara, Zona Sudoeste, atuava como líder comunitária em Curicica , na mesma região. Nas redes sociais, a mulher aparecia participando de ações sociais e envolvida em atividades da associação de moradores da região.

"Quando trabalhamos juntos pelo bem comum, construímos um futuro melhor para todos", escreveu em uma publicação feita em maio deste ano. Na ocasião, Josiane compartilhava registros de uma ação social em que moradores podiam emitir documentos gratuitamente. Em outra postagem, ela aparece acompanhando uma ação para melhorias no sistema de esgoto de uma moradora de Curicica.



Josiane teve o carro fuzilado por criminosos entre o fim da noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30). Questionado sobre o caso, o delegado Andre Felippe Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), informou que a investigação está em andamento, ainda em fase inicial. Nenhuma hipótese foi descartada até o momento.

Além dela, outras três pessoas também foram mortas na Estrada dos Bandeirantes e na Rua Soldado Bruno Estrifica, em Curicica. A região é alvo de frequentes confrontos devido à disputa por território entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos. A DHC também investiga as mortes dos três homens, ainda não identificados.

O horário e local do sepultamento de Josiane não foi informado por familiares.