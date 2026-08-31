O grupo foi localizado em um apartamento na Zona Portuária do Rio por agentes da 41ª DP (Tanque)Reprodução

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Civil prendeu cinco pessoas em flagrante, na manhã desta segunda-feira (31), por integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos dentro de agências bancárias. O grupo foi encontrado em um apartamento no Santo Cristo, na Zona Portuária.
As investigações começaram há mais de um mês, depois de vítimas relatarem ter sofrido o golpe da "falsa ajuda". De acordo com a corporação, os criminosos instalavam dispositivos conhecidos como "chupa-cabra" em caixas eletrônicos para prender os cartões.
Em seguida, um integrante do grupo se aproximava da vítima e se passava por funcionário do banco. Por meio de engenharia social, ele oferecia ajuda, com o objetivo de obter dados bancários e posteriormente roubar valores das contas.
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As apurações apontaram que a quadrilha atuava em diferentes estados do país. Em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo, os agentes da 41ª DP (Tanque) descobriram que o grupo havia praticado, recentemente, um golpe em uma agência bancária paulista e, posteriormente, seguido para o Rio.
Erick Alves da Silva, conhecido como Paraíba, Maria Emily dos Santos Alexandre, Joaylson Ribeiro de Souza, João Ferreira de Alencar Júnior - o Bololo - e Manuel Vinicius Santos Nascimento foram encontrados em um apartamento em Santo Cristo. Os dois primeiros tinham mandados de prisão em aberto por estelionato, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Piauí e da Paraíba, respectivamente.
Segundo a Polícia Civil, eles se preparavam para aplicar um novo golpe. Policiais apreenderam componentes utilizados para prender cartões em caixas eletrônicos, celulares, máquinas de cartão, cartões e um automóvel. 
Todos foram presos em flagrante por associação criminosa.
A reportagem não localizou a defesa dos detidos. O espaço está aberto para manifestação.