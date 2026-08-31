Equipes realizam limpeza e escoramento de imóvel que pegou fogo

Em nota, a prefeitura informou que a Defesa Civil Municipal interditou na madrugada da última quinta-feira (27) o prédio de quatro andares. "O imóvel foi erguido sem acompanhamento técnico e, no local, funcionava uma borracharia e 20 quitinetes. Técnicos constataram danos estruturais, com a necessidade de demolição total do prédio a ser feito pela Secretaria Municipal de Conservação."

Equipes estiveram no local, que permanece isolado com sinalização na fachada. Em meios aos escombros, eles realizaram a retirada de materiais e objetos consumidos pelas chamas.

Doações

Em um gesto de solidariedade, vizinhos de uma vila próxima se mobilizaram para arrecadar doações, como alimentos, roupas e itens de higiene pessoal. No entanto, suspenderam as arrecadações após atingirem a capacidade máxima de armazenamento.

Através das redes sociais, o advogado Rafael Lima agradeceu a ajuda. "Caso seja necessário no futuro, voltaremos a solicitar novas doações. Agradecemos a todos que colaboraram e contribuíram neste momento."

Incêndio

O incidente aconteceu por volta de 21h30, no número 337, próximo ao estádio de São Januário. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o fogo iniciou no térreo de um prédio de quatro andares, onde funcionava uma borracharia. No edifício, há 20 quitinetes.

Na ocasião, os bombeiros encontraram dois homens sem vida. Na sexta (28), militares do quartel de Benfica retornaram ao endereço. Os agentes encontraram uma porta fechada e, depois de entrarem no imóvel, localizaram outro cadáver

Das 10 pessoas que precisaram de atendimento médico, nove foram encaminhadas para hospitais municipais. Seis pacientes já receberam alta. Nesta segunda, a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, informou que o estado de saúde dos dois pacientes internados na unidade é grave. Já o outro, em tratamento no Hospital do Andaraí, Zona Norte, está estável.

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