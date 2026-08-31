De acordo com a concessionária Trens RJ, por volta de 20h30, o veículo não respeitou a sinalização na passagem de nível e invadiu a linha férrea. Em seguida, a empresa acionou os órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
A circulação de trens no trecho segue funcionando normalmente. Em nota, a Trens RJ fez ainda um apelo para que motoristas sigam as orientações de segurança.
"É preciso parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea. O ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita a aplicação de multa, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro", explicou.
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