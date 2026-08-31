Carro invadiu a linha férrea nas proximidades da estação Jardim Primavera - Reprodução/BDRJ

Carro invadiu a linha férrea nas proximidades da estação Jardim PrimaveraReprodução/BDRJ

Publicado 31/08/2026 07:09

Rio- Um carro colidiu em um trem nas proximidades da estação Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (30). Apesar do susto, não houve feridos.





De acordo com a concessionária Trens RJ, por volta de 20h30, o veículo não respeitou a sinalização na passagem de nível e invadiu a linha férrea. Em seguida, a empresa acionou os órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.



A circulação de trens no trecho segue funcionando normalmente. Em nota, a Trens RJ fez ainda um apelo para que motoristas sigam as orientações de segurança. LEIA MAIS: Frota de Campo Grande e entorno é reforçada com 54 novos ônibus De acordo com a concessionária Trens RJ, por volta de 20h30, o veículo não respeitou a sinalização na passagem de nível e invadiu a linha férrea. Em seguida, a empresa acionou os órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.A circulação de trens no trecho segue funcionando normalmente. Em nota, a Trens RJ fez ainda um apelo para que motoristas sigam as orientações de segurança.

"É preciso parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea. O ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita a aplicação de multa, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro", explicou.