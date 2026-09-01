Rio - O município do Rio entrou em Estágio 2 de atenção às 15h desta terça-feira (1º) devido à previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de ventos fortes e pontuais no período da tarde. Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre as Zonas Oeste e Sudoeste e já se deslocam para outras áreas da cidade.
Às 15h52, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para os celulares na capital. “Tempo permanece instável com vento e chuva fortes nas próximas horas. Cidade em Estágio 2”, dizia a mensagem.
As áreas de instabilidade são provocadas pela passagem de uma frente fria. Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva moderada, que podem ser fortes e de forma rápida.
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), já houve registro de chuva moderada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoesde, e no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Outras regiões, como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Rocinha, Vidigal e mais, registraram chuva fraca.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestade que pega boa parte do estado do Rio de Janeiro. Apenas o Norte Fluminense que está sob perigo potencial. O aviso é válido até às 23h59 desta terça-feira.
Os cariocas também devem ficar atentos com outro alerta. A Marinha do Brasil emitiu, nesta segunda-feira (31), um aviso de ressaca. Até às 9h de quinta-feira (3), ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade.
A passagem da frente fria deve manter o tempo instável na cidade do Rio até esta quarta-feira (2). A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte até o início da madrugada, passando a chuva fraca a moderada isolada no restante do dia. Os ventos podem ser moderados a fortes até o período da manhã e as temperaturas ficarão em declínio, com mínima de 15°C e máxima de 24°C.
Na quinta-feira (3), haverá redução de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 14°C.
Para a sexta-feira (4), primeiro dia de Rock in Rio, a previsão se iguala ao dia anterior, sem chuva e com temperatura um pouco mais alta durante o dia, com máxima de 34°C e mínima de 16°C.
No sábado (5), porém, áreas de instabilidade voltarão a influenciar o tempo no município. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Embora o dia ainda possa ser quente, a temperatura entrará em declínio, com máxima de 31°C e mínima de 19°C.
Recomendações em casos de ventos fortes:
Dentro de casa: – Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa. – Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar; – Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore; – Evite deixar objetos que possam cair em locais altos; – Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas; – Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua: – Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas; – Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar; – Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; – Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas; – Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; – Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata; – Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Recomendações em caso de chuva intensa
- Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças; - Não fique na beira de córregos e rios; - Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos; - Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos. - Em caso pistas escorregadias, siga as recomendações: - Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente; - Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle; - Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente; - Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade; - Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água; - Evite usar o celular ao dirigir; - Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora.
Orientações durante aviso de ressaca
- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca. - Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso. - Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros. - Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa. - Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia. - Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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