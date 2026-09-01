Defesa Civil emitiu alerta severo para chuvas no Rio - Reprodução

Defesa Civil emitiu alerta severo para chuvas no RioReprodução

Publicado 01/09/2026 16:01

Rio - O município do Rio entrou em Estágio 2 de atenção às 15h desta terça-feira (1º) devido à previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de ventos fortes e pontuais no período da tarde. Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre as Zonas Oeste e Sudoeste e já se deslocam para outras áreas da cidade.

Às 15h52, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para os celulares na capital. “Tempo permanece instável com vento e chuva fortes nas próximas horas. Cidade em Estágio 2”, dizia a mensagem.

As áreas de instabilidade são provocadas pela passagem de uma frente fria. Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva moderada, que podem ser fortes e de forma rápida.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), já houve registro de chuva moderada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoesde, e no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Outras regiões, como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Rocinha, Vidigal e mais, registraram chuva fraca.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestade que pega boa parte do estado do Rio de Janeiro. Apenas o Norte Fluminense que está sob perigo potencial. O aviso é válido até às 23h59 desta terça-feira.

Os cariocas também devem ficar atentos com outro alerta. A Marinha do Brasil emitiu, nesta segunda-feira (31), um aviso de ressaca. Até às 9h de quinta-feira (3), ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade.

Previsão para os próximos dias

A passagem da frente fria deve manter o tempo instável na cidade do Rio até esta quarta-feira (2). A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte até o início da madrugada, passando a chuva fraca a moderada isolada no restante do dia. Os ventos podem ser moderados a fortes até o período da manhã e as temperaturas ficarão em declínio, com mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Na quinta-feira (3), haverá redução de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 14°C.

Para a sexta-feira (4), primeiro dia de Rock in Rio, a previsão se iguala ao dia anterior, sem chuva e com temperatura um pouco mais alta durante o dia, com máxima de 34°C e mínima de 16°C.

No sábado (5), porém, áreas de instabilidade voltarão a influenciar o tempo no município. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Embora o dia ainda possa ser quente, a temperatura entrará em declínio, com máxima de 31°C e mínima de 19°C.

Recomendações em casos de ventos fortes:

Dentro de casa:

– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Recomendações em caso de chuva intensa

- Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

- Não fique na beira de córregos e rios;

- Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

- Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

- Em caso pistas escorregadias, siga as recomendações:

- Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente;

- Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;

- Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;

- Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;

- Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;

- Evite usar o celular ao dirigir;

- Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora.

Orientações durante aviso de ressaca

- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.