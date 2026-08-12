Vítima foi baleada dentro do ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña)Reprodução / TV Globo
Aline foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos na região de Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. O disparo atravessou a região do pescoço e provocou uma grave lesão na coluna cervical. A vítima foi levada para o hospital por um policial que estava no local.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a profissional chegou lúcida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Mesmo consciente, o quadro inspirava preocupação. Médicos identificaram a gravidade dos ferimentos e a encaminharam diretamente para o centro cirúrgico. A operação durou cerca de quatro horas e meia.
Após o procedimento, Aline permanece internada em estado grave, sob observação intensiva da equipe médica.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento próximo à Comunidade do Trem quando foram atacados por criminosos armados. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir.
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